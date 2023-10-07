Андрей Скабелка покинул пост главы "Барыса"
Фото: hcbarys.kz
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Барыс", сообщает Zakon.kz.
Белорусский специалист возглавлял "Барыс" с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне 2022-2023 года.
"Барыс" благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере!", – говорится в сообщении хоккейного клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев. Он работает в системе клуба с 2009 года.
В 2023 году Галлам мамбеталиев привел студенческую сборную страны к бронзовым медалям Всемирной зимней универсиады, выиграл с "Номадом" золотые медали чемпионата Казахстана, а также сохранил прописку в элитном дивизионе вместе с национальной сборной республики.
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