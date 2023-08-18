Милич Чурчич: С успехом представили Казахстан и Костанай

Главный тренер костанайского футбольного клуба "Тобол" Милич Чурчич прокомментировал ответный поединок с ирландской дружиной "Дерри Сити" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Сербский специалист "Тобола" в первую очередь отметил очень тяжелую игру с хорошей обороной противника, а также предстартовой боязнью не пройти в следующий раунд. Чурчич также подчеркнул долгий авиаперелет до Дублина.

"Соперник очень агрессивный, с отличной дисциплиной, но это было ожидаемо. Тяжело было адаптироваться, в том числе из-за разницы во времени, которая составляла пять часов. Не смогли показать красивый футбол, зато выполнили задачу, прошли дальше. Благодарю своих футболистов, которые хотели и желали успеха, они отдали все силы на поле. У нас были моменты, но, к сожалению, не забили. С успехом представили Казахстан и Костанай. Спасибо болельщикам, которые постоянно нас поддерживают. Шаг за шагом двигаемся вперед. Никакой эйфории, через три дня уже следующая игра". Милич Чурчич, главный тренер ФК Тобол

В ночь с 17-го на 18-е августа "Тобол" обыграл на выезде ирландский "Дерри Сити". Основное время и дополнительные экстратаймы ответного поединка завершились со счетом 1:0 с успехом хозяев поля. Но так как в первой встрече победу одержали костанайцы с идентичным результатом – 1:0, то судьба матча определилась в серии пенальти, в которой удача была на стороне казахстанского коллектива – 6:5.

Теперь в плей-офф Лиги конференций УЕФА "Тобол" сразится с чешской "Викторией". Сначала команды играют 24 августа в Костанае, а затем 31 августа в Пльзени.