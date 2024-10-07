Выступающая под флагом Казахстана Софья Самоделкина обратилась к поклонникам
Фото: Instagram/tanjaflade
Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая под флагом Казахстана, Софья Самоделкина сегодня поделилась в своем Instagram фотографиями с ежегодного международного соревнования по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена", сообщает Zakon.kz.
Под публикацией она заявила, что все идет по плану, а также поблагодарила поклонников за поддержку.
"Мемориал Дениса Тена – 2024. Второе соревнование сезона. Все идет по плану. Спасибо за поддержку", – написала Софья Самоделкина 7 октября 2024 года.
Ответа от поклонников фигуристке не стоило долго ждать. Они поздравили Самоделкину с успехом, а также порадовались ее возвращению на лед:
- "Так рада видеть тебя снова, Софья!"
- "Удачи вам, Софья, и три океана побед!"
- "Поздравляю, ты – умница! Успехов тебе!"
- "Поздравляю! Какой замечательный способ начать сезон".
- "Серебро" вам невероятно идет, но будущее "золото" еще больше будет блистать".
- "Поздравляю с завоеванием первой международной медали среди взрослых и добро пожаловать обратно, Софья! Надеюсь, ты счастлива представлять Казахстан. Желаю тебе удачи в этом сезоне".
О том, что российская фигуристка Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан, стало известно в августе 2023 года. Уже в июле 2024 года она впервые стала чемпионкой Казахстана. 9 августа экс-российская фигуриста объявила о своем включении в сборную Казахстана.
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4 октября 2024 года мы писали, что Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина вошли в список лидеров на турнире "Мемориал Дениса Тена".
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