ХК "Барыс" стартовал с победы на Кубке Блинова-2023

В Омске проходит международный хоккейный турнир Кубок Блинова, с участием казахстанской команды "Барыс", которая во втором туре этих соревнований одолела "Локомотив" из Ярославля со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Надо отметить, что эта была третья встреча команд за последние 11 дней. И в двух из них, которые прошли на турнире "Кубок Танеко", "Локомотив" праздновал успех со счетом 2:1 и 4:0. А на омском льду фортуна улыбнулась казахстанской дружине – 2:1. Авторами шайб у столичной команды стали Эмиль Нургалиев и Давид Скленичка.

Таким образом, "Барыс" после трех поражений на предыдущем турнире, оформил первую победу на предсезонных состязаниях. Текущий турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, проводится в течении пяти дней, и финальные поединки запланированы на 25 августа.

Матч "астанчан" в стартовом туре против "Салавата Юлаева", который должен был пройти 20-го августа не состоялся, из-за похорон хоккеиста Родиона Амирова. В связи с этим уфимская команда прибудет на турнир в Омск вечером 21 августа.

Следующую встречу "Барыс" проведет 23 августа, против хозяев турнира "Авангарда", начало в 19:30 по времени Астаны.