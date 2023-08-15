Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Конор Макгрегор будет тренировать своего старого друга

Макгрегор будет тренировать своего старого друга Фото: Instagram/thenotoriousmma
Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил, что будет тренировать своего старого друга Диллона Дэниса перед поединком с Логаном Полом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, бой между Дэнисом и Полом запланирован на октябрь. Макгрегор заявил, что будет тренировать Дэниса перед этим поединком, одновременно готовясь к собственному возвращению.

"Диллон наверняка победит. Пол уже сейчас идет на попятную, он пробудил зверя. Я знаю Диллона много лет, тренировался вместе с ним много раз. Я помогал ему, я его направляю. Я буду тренировать его для этого боя, и я гарантирую ему победу", – сказал Макгрегор.

Ирландец добавил, что Дэнис находится "в отличном состоянии". Сам Макгрегор не дрался на турнирах UFC с 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги и проиграл бой американцу Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании.

Читайте также

Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг

"Красные дьяволы" против "волков": яркое закрытие первого тура АПЛ

Стало известно имя нового голкипера мадридского "Реала"

Айсулу Омарова
Макгрегор Конор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
Доллары, квартиры, автомобили и золото: что конфисковали у осужденных в Алматы
Более 1 млн долларов и 155 млн тенге конфисковали у осужденных в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления