Конор Макгрегор будет тренировать своего старого друга

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил, что будет тренировать своего старого друга Диллона Дэниса перед поединком с Логаном Полом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, бой между Дэнисом и Полом запланирован на октябрь. Макгрегор заявил, что будет тренировать Дэниса перед этим поединком, одновременно готовясь к собственному возвращению.

"Диллон наверняка победит. Пол уже сейчас идет на попятную, он пробудил зверя. Я знаю Диллона много лет, тренировался вместе с ним много раз. Я помогал ему, я его направляю. Я буду тренировать его для этого боя, и я гарантирую ему победу", – сказал Макгрегор.

Ирландец добавил, что Дэнис находится "в отличном состоянии". Сам Макгрегор не дрался на турнирах UFC с 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги и проиграл бой американцу Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании.