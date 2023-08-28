Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор анонсировал поединок с американцем Майклом Чендлером в декабре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Макгрегор выложил в соцсети X (бывший Twitter) скриншот из UFC Fight Pass, в котором главным событием UFC 296 обозначен его бой с Чендлером. Турнир UFC 296 запланирован на 17 декабря и должен пройти в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании.

Позже боец объявил, что будет тренировать своего старого друга Диллона Дэниса перед поединком с Логаном Полом.