Все хотят в групповой турнир Лиги чемпионов, но количество мест там ограничено

Olimpbet предлагает аналитику на ответные матчи "Спарта" - "Копенгаген" и "Олимпик" - "Панатинаикос"

Футбол. Лига Чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи.

"Спарта" (Прага, Чехия) – "Копенгаген" (Копенгаген, Дания). 15 августа, 23:00 (время Астаны).

Первый матч – 0:0.

В столице Дании чешский клуб протестировал свое умение играть в защите. "Копенгаген" давил изо всех сил, но так и не сумел пробить оборону "спартанцев" - ничья 0:0. Исход двухраундового противостояния решится в Праге, куда "львы" приедут, имея на сутки больше времени для отдыха, чем соперник, который только в минувшую субботу провел свой матч национального первенства.

Кстати, обе команды после четырех проведенных туров в своих чемпионатах не потеряли еще ни одного очка, что говорит о весьма хорошей форме, набранной уже к концу лета.

В линии лучшего букмекера Казахстана Olimpbet чехи идут небольшими фаворитами, что видно по предлагаемым коэффициентам: П1 – 2.2, Х – 3.9, П2 – 3.39.

Противники выглядят достойными друг друга. Весьма сомнительно, что во второй встрече что-то изменится в плане надежности чешской обороны – "Спарта" в еврокубках отлично умеет играть вторым номером, перестраиваясь с голевой доминанты над оппонентами в чемпионате Чехии.

Шансов хозяевам на успех добавляет, разве что, домашний стадион с родными зрителями. Но датчане под руководством 35-летнего тренера Якоба Нееструпа, который считается одним из самых талантливых молодых коучей в Европей, орешек чрезвычайно крепкий.

Велика вероятность того, что и ответный матч станет малорезультативным. Аналитики Olimpbet рекомендуют присмотреться к достаточно симпатичному варианту такой ставки: Х2 и ТМ (3.5) с кэфом 2.2.

Есть и более надежный вариант – Х2 за 1.69. Датчане очень хотят в групповой этап Лиги чемпионов, и шансов на это у них не намного меньше, чем у чехов. А эффект прессинга трибун от местных ультрас гости без проблем способны нивелировать скандинавским хладнокровием в обороне и отличной реализацией голевых моментов, чем "Копенгаген" славится на евроарене на протяжении уже многих лет.

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Фото: Olimpbet

"Олимпик" (Марсель, Франция) – Панатинаикос (Афины, Греция). 16 августа, 01:00.

Первый матч – 0:1.

В первой игре территориальное преимущество было на стороне гостей, но победил все же "Панатинаикос", забив единственный мяч за несколько минут до финального свистка, когда "Олимпик" уже играл в меньшинстве.

Французы, возглавляемые испанцем Марселино, жаждут реванша. И взять его у греков будет вполне реально, даже несмотря на то, что несколько дней назад из команды ушел Димитри Пайет – многолетний лидер "Марселя" подписал контракт с бразильским "Васку да Гама".

Марселино обожает плотнейший прессинг, давление на каждом метре – визитная карточка всех команд, с которыми он когда-либо работал. Известно, что именно укреплением "физики" занималась под его руководством команда на протяжении всего межсезонья.

Да, ноги у хозяев могут быть еще "тяжелыми", но для "Панатинаикоса" и такого, входящего в сезон "Марселя", может хватить за глаза. К тому же "зеленых" ждет своеобразная "ответочка": как в Афинах был запрещен вход на стадион фанам гостей из Франции, так и на арену "Велодром" в Марселе греческим ультрас дорога на трибуны заказана, и "зеленые" останутся почти без поддержки.

Аналитики самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet не сомневались при определении фаворита ответного матча: П1 – 1.59, Х – 4.16, П2 – 5.75.

Также прекрасный коэффициент (1.85) дается на проход "Марселя" в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Класс французской команды, несомненно, выше, чем у "Пао". И слишком велик шанс, что "Олимпик" выйдет на ответную встречу с мотивацией хищного зверя.

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