Англия и Испания впервые вышли в финал ЧМ по футболу среди женщин

Футболистки сборных Англии и Испании первый раз в истории разыграют золотые медали женского чемпионата мира-2023, который в эти дни подходит к завершению на полях Австралии и Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

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На стадии полуфинала женского мундиаля испанки обыграли Швецию – 2:1, а англичанки оказались сильнее сборной Австралии – 3:1.

Фаворит финального противостояния – сборная Англии, которая принимала участие в пяти чемпионатах мира (в 1995, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах). Лучший ее результат – "бронза" на ЧМ-2015. Помимо этого, англичанки играли в трех финалах Евро, где в 2022 году стали чемпионками.

Что касается испанок, то нынешний чемпионат мира для них дебютный, и они сразу добрались до финала. Испанским футболисткам терять нечего: они уже сотворили большую сенсацию и будут стараться взять "золото" турнира. Стоит отметить, что обе команды впервые вышли в финал женского мундиаля.

Матч за третье место ЧМ-2023 между командами Австралии и Швеции состоится 19 августа в Брисбене. Финал запланирован на 20 августа в Сиднее.

О предыдущих матчах женского ЧМ-2023 по футболу читайте здесь.