Тренер "Интер Майами" высказался о сроках восстановления Месси

Фанаты аргентинского нападающего Лионеля Месси с большим нетерпением ждут возвращения на поле своего любимца. Об этом высказался главный тренер американского клуба "Интер Майами" – Херардо Мартино, сообщает Zakon.kz.

37-летний аргентинский форвард пропускает матчи чемпионата МЛС из-за травмы голеностопа, которую получил недавно во время финала Кубка Америки – 2024 против Колумбии.

"В восстановлении Лео есть прогресс, но нет точной даты его возвращения в строй. Он продолжает работать отдельно, и его отсутствие влияет на команду по-разному. Иногда ситуация усугубляется тем, что вынуждены обходиться без других ключевых игроков. Но когда отсутствует только Месси, это существенный фактор. Когда он с нами на поле, мы становимся по-настоящему конкурентоспособной командой. Наш приоритет, чтобы ситуация с Лео поскорее разрешилась, при этом должны показать себя в его отсутствие". Главный тренер ФК "Интер Майами" Херардо Мартино

15 июля Лионель Месси стал двукратным чемпионом Кубка Америки. Однако финальный поединок для капитана сборной Аргентины стал плачевным в прямом смысле. В одном из эпизодов он получил тяжелую травму и со слезами покинул футбольное поле.

В отсутствие своего лидера "Интер Майами" показывал достойную игру, не отдавая лидирующую позицию в чемпионате МЛС.

Клуб Месси сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка после 25 игр.

