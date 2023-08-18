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Казахстанские болельщики призвали Григория Бабаяна уйти с поста главного тренера ФК "Астана"

Фанаты потребовали отправить в отставку главного тренера ФК "Астана" Фото: Instagram/fca.astana
После очередного крупного поражения действующего чемпиона Казахстана в еврокубках фанаты отечественного футбола ополчились на наставника столичной команды. Они требуют, чтобы главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ушел в отставку, сообщает Zakon.kz.

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Болельщики "Астаны" крайне недовольны результатами команды. Они разгневаны разгромом и вылетом из второго по значимости клубного турнира Европы. Казахстанцы винят в этой неудаче главного тренера клуба, Григория Бабаяна. Страницы астанинского коллектива в соцсетях пестрят негативными комментариями, в которых болельщики требуют ухода тренера.

17 августа столичная команда в гостях потерпела болезненный разгром от болгарского "Лудогорца" – 5:1 – в ответном матче Лиги Европы УЕФА. 


Ранее подопечные Бабаяна не сумели пройти второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проиграв с крупным счетом 0:4 "Динамо" из Загреба.  

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов и Лиги Европы, астанинский коллектив все же получил шанс остаться в зоне евротурниров. В плей-офф Лиги конференций "Астана" сыграет с албанской командой "Партизани". Первая игра пройдет 24 августа в столице Казахстана, ответный поединок запланирован на 31 августа в Тиране.


На этой же стадии выступит и другой наш коллектив – "Тобол". Костанайцы ждут двухматчевого противоборства с "Викторией" (Чехия). Первый из матчей состоится в Казахстане 24 августа, ответная встреча пройдет 31 августа в Чехии. Бронзовый призер первенства КПЛ-2022 в ночь на 18 августа на выезде по пенальти обыграл "Дерри Сити" из Ирландии.

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Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
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