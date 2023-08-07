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Чемпионат КПЛ-2023: "Актобе" разгромил "Кайрат", "Тобол" дома уступил "Кайсару"

Последняя информация о матчах чемпионата КПЛ-2023 Фото: Instagram/fcaktobe_official
В минувшие выходные прошли матчи 18-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги. Особое внимание болельщиков и специалистов было приковано к лидерам турнирной таблицы и участникам нынешних еврокубков – "Актобе" и "Тоболу", сообщает Zakon.kz.

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У футбольной общественности страны был ряд вопросов к этим двум командам. Главный из них – как клубы смогут играть на два фронта после недавнего успеха в европейских турнирах? "Актобе" и "Тобол" пробились в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. К тому же оба коллектива претендуют на призовые места нынешнего первенства. 

 

Клуб из ЗКО принимал на своей арене главного преследователя в турнирной таблице, алматинский "Кайрат", и обыграл гостей с крупным счетом 4:2. Этот успех позволил "Актобе" вплотную приблизиться к "Астане", которая занимает вторую строчку. В свою очередь костанайцы дали отдохнуть своим лидерам и игрокам основного состава, что сказалось на результате. "Тобол" дома уступил "Кайсару" из Кызылорды – 0:2.


В остальных трех поединках 18-го тура чемпионата КПЛ-2023 зафиксированы следующие результаты:

  • "Жетысу" – "Кызылжар" – 1:1.
  • "Каспий" – "Аксу" – 3:1.
  • "Шахтер" – "Атырау" – 2:2.

Футбол Рейтинг Команд

Фото: Instagram/pflkaz

Матчи 19-го тура казахстанского первенства пройдут 12 и 13 августа. Центральная встреча тура состоится в Алматы, где "Кайрат" примет "Тобол". Не менее интересное противоборство намечается в Кызылорде, где стремящийся попасть в топ-5 чемпионата "Кайсар" сразится с лидером турнирной таблицы – "Ордабасы".

Между тем на текущей неделе три казахстанских клуба продолжат борьбу в еврокубках. "Актобе" на выезде 10 августа сыграет с румынским "Сепси", а "Тобол" в этот же день примет "Дерри Сити" (Ирландия). 

"Астана" на своем поле померится силами с болгарским "Лудогорцем" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Начало матча – 8 августа в 23:00.

Ранее в футбольном клубе "Каспий", занимающем одно из последних мест в турнирной таблице КПЛ-2023, сменили главного тренера.

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