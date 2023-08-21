Велокоманда "Астана" пригласила в свои ряды перспективного итальянца Фортунато

Astana Qazaqstan Team объявила, что в ближайшие два сезона в ее составе будет выступать новый гонщик. Честь велоклуба "Астана" с 2024 года будет защищать 27-летний итальянец Лоренцо Фортунато, который подписал двухлетнее соглашение с казахстанской командой, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба казахстанской "Астаны", Лоренцо Фортунато – хорошо известный итальянский спортсмен с рядом высоких результатов, которых он добился за пять лет на профессиональном уровне.

"Рад присоединиться к "Астане", команде с великой историей, которая выигрывала все три Гран-тура с разными гонщиками. С нетерпением жду встречи с новой командой и надеюсь, что продолжу свой прогресс, который продолжается последние три года. Уверен, с тем обширным календарем, какой есть у AstanaQazaqstan Team, у меня будет больше возможностей проявить себя и в качестве командного помощника, и в качестве гонщика, который может добиваться результатов. Благодарен команде за эту возможность подняться на уровень мирового тура и надеюсь, что сумею оправдать это доверие в следующих сезонах". Лоренцо Фортунато

Лоренцо Фортунато перешел в профессионалы в 2019 году, сразу же отметившись четвертым местом в общем зачете "Тура Албании" и шестым местом в генеральной классификации "Тура Алматы".

"Учитывая результаты, которых Лоренцо уже добился, очевидно, что наступил хороший момент для его перехода в мировой тур, и мне кажется, что он как раз тот гонщик, который может сделать большой шаг вперед в своей карьере именно в нашей команде. Мы видим в нем гонщика, который способен бороться за хороший результат в недельных гонках и однодневках. У него есть весомый опыт выступления на "Джиро д’Италия", где он уже добился важной победы на Дзонколане. Поэтому хотелось бы увидеть Лоренцо в деле в составе нашей команды, и я уверен, что этот переход может стать успешным и для гонщика, и для команды". Александр Винокуров, генеральный менеджер Астаны

Самых значимых результатов Фортунато достиг в 2021 году, когда одержал знаковую победу на этапе "Джиро д’Италия" с финишем на легендарном подъеме Монте Дзонколан и в общем зачете многодневки "Адриатика-Ионика".



В нынешнем сезоне итальянский велогонщик выиграл генеральную классификацию "Вуэльты Астурии", а также финишировал пятым на "Туре Альп" и шестым на "Туре Словении".

Ранее сообщалось, что 18 гонщиков представят Казахстан на ЧМ-2023 по велоспорту в Шотландии.