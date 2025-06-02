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Спорт

Итальянец "Астаны" Фортунато стал горным королем "Джиро д’Италия-2025"

Велоспорт Горный Король, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 10:57 Фото: Instagram/xds_astana_team
1 июня в Риме завершилась 108-я супервеломногодневка "Джиро д’Италия". Для казахстанской велогруппы XDS Astana Team нынешняя гонка сложилась удачно: итальянец Лоренцо Фортунато одержал победу в зачете лучшего горного гонщика и на подиуме надел синюю майку, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба казахстанской команды, победа Фортунато не единственная. Его одноклубник, еще один итальянец Кристиан Скарони, в горной классификации занял второе место.

"Посвящаю победу в горной классификации семье, супруге, которая всегда рядом со мной, поддерживает меня в самые сложные моменты и в моменты радости. Также это успех для моей команды, которая оказывает мне невероятную поддержку в течение всего сезона. Хочу поблагодарить гонщиков, а также весь персонал за все три недели. После того, как надел майку после третьего этапа, появилась мысль, почему бы не побороться за горный зачет". Лоренцо Фортунато

XDS Astana Team запомнилась блестящей двойной победой на 16-м королевском этапе итальянского Гранд-тура, где Кристиан Скарони стал первым, а Фортунато пересек финишную черту вторым.

"Конечно, тут нужна была огромная поддержка всего коллектива, каждый день нужно было выкладываться на 100%, потому что на Гранд-турах все может поменяться всего за один день. Каждый день и я, и все ребята работали, помогали, прилагали максимум усилий, и в итоге все получилось. У меня синяя майка на подиуме в Риме. Что может быть прекраснее?" Лоренцо Фортунато

Лоренцо также завоевал приз самого активного гонщика супермногодневки нынешней "Джиро".

Вдобавок ко всему на счету гонщиков XDS Astana Team есть еще два призовых места и девять попаданий в топ-10 на различных этапах.

Что касается генерального зачета, то здесь 32-летний британский гонщик Саймон Йейтс выиграл "Джиро д’Италия-2025", завоевав розовую майку лидера сольной атакой на предпоследнем 20-м горном этапе.

Он добыл команде Visma Lease a Bike вторую победу на итальянском Гранд-туре. Два года здесь первенствовал словенец Примож Роглич. А заключительный этап "Джиро д’Италия-2023" тогда выиграл Марк Кэвендиш из "Астаны".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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