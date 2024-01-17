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Бахтиер Зайнутдинов одержал первую победу в Кубке Турции

Футбол Победа Кубок Турции Фото: Instagram/besiktas
Казахстанский полузащитник турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов отметился новой записью в своей карьере. Он одержал дебютную победу в 1/16 финала Кубка Турции, когда его команда переиграла "Эюпспор", сообщает Zakon.kz.

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Поединок, который прошел на родной арене "черных орлов", завершился крупным успехов хозяев поля – 4:0  Победу "Бешикташу" принесли точные удары Салиха Учана, Дженка Тосуна (дубль) и Анте Ребича.

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в этом матче сыграл все 90 минут основного времени. Тем самым он записал на свой счет победу в новом для себя турнире – Кубке Турции.

Футбол Кубок Победа

Фото: Instagram/besiktas

Помимо нашего футболиста, этот кубковый матч стал памятным для нового наставника "Бешикташа", португальца Фернанду Сантуша, который одержал вторую победу подряд на посту тренера команды. Ранее его подопечные обыграли "Фатих Карагюмрюк" – 3:0 – в рамках турецкого первенства. 

Следующую встречу "Бешикташ" Зайнутдинова проведет 20 января, когда на выезде померится силами с "Пендикспором". Это будет игра 21-го тура Суперлиги Турции, где "черные орлы" сейчас располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков после 20 встреч.  

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