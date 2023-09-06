В Карагандинской области отметили юбилей Олимпийского движения в РК
Имена спортсменов Карагандинской области вписаны в историю не только казахстанского спорта, но и мирового. Весомый вклад в развитие спорта и Олимпийского движения в РК внесли:
- обладатель серебряной медали Олимпиады, самый узнаваемый боксер Казахстана Геннадий Головкин,
- олимпийские чемпионы по боксу Василий Жиров и Серик Сапиев (бокс),
- чемпион Олимпиады Анатолий Степаненко (велоспорт),
- бронзовый призер ОИ по легкой атлетике Дмитрий Карпов,
- чемпион мира по дзюдо Максим Раков,
- бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова (женская борьба),
- обладатель третьего места Олимпийских игр Серик Елеуов (бокс).
Фото: пресс-служба НОК РК
В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.
Фото: пресс-служба НОК РК
Юбилейными медалями и дипломами были награждены:
- заслуженные тренеры РК по боксу Галымбек Кенжебаев и Бауржан Аманбаев,
- заслуженный тренер по дзюдо Талгат Байшулаков,
- бронзовые призеры ОИ Серик Елеуов и Дмитрий Карпов,
- чемпион мира по дзюдо Максим Раков,
- заслуженный тренер РК по дзюдо Сергей Раков,
- бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова,
- бронзовый призер чемпионата мира по боксу Абылайхан Жусупов и многие другие прославленные спортсмены и деятели спорта.
Фото: пресс-служба НОК РК
Делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.
Фото: пресс-служба НОК РК
Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.