Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Карагандинской области отметили юбилей Олимпийского движения в РК

В Карагандинской области отметили юбилей Олимпийского движения в РК Фото: пресс-служба НОК РК
Национальный Олимпийский комитет РК продолжает череду специальных спортивных мероприятий в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. Эстафету празднования приняла Карагандинская область.

Имена спортсменов Карагандинской области вписаны в историю не только казахстанского спорта, но и мирового. Весомый вклад в развитие спорта и Олимпийского движения в РК внесли:

  • обладатель серебряной медали Олимпиады, самый узнаваемый боксер Казахстана Геннадий Головкин,
  • олимпийские чемпионы по боксу Василий Жиров и Серик Сапиев (бокс),
  • чемпион Олимпиады Анатолий Степаненко (велоспорт),
  • бронзовый призер ОИ по легкой атлетике Дмитрий Карпов,
  • чемпион мира по дзюдо Максим Раков,
  • бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова (женская борьба),
  • обладатель третьего места Олимпийских игр Серик Елеуов (бокс).
В Карагандинской области юбилей Олимпийского движения в РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

В Карагандинской области юбилей Олимпийского движения в РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Юбилейными медалями и дипломами были награждены:

  • заслуженные тренеры РК по боксу Галымбек Кенжебаев и Бауржан Аманбаев,
  • заслуженный тренер по дзюдо Талгат Байшулаков,
  • бронзовые призеры ОИ Серик Елеуов и Дмитрий Карпов,
  • чемпион мира по дзюдо Максим Раков,
  • заслуженный тренер РК по дзюдо Сергей Раков,
  • бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова,
  • бронзовый призер чемпионата мира по боксу Абылайхан Жусупов и многие другие прославленные спортсмены и деятели спорта.
В Карагандинской области юбилей Олимпийского движения в РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

В Карагандинской области юбилей Олимпийского движения в РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

Читайте также

Заболеваемость коронавирусом растет в трех городах Казахстана

Динара Халдарова
НОК РК Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления