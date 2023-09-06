В Карагандинской области отметили юбилей Олимпийского движения в РК

Национальный Олимпийский комитет РК продолжает череду специальных спортивных мероприятий в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. Эстафету празднования приняла Карагандинская область.

Имена спортсменов Карагандинской области вписаны в историю не только казахстанского спорта, но и мирового. Весомый вклад в развитие спорта и Олимпийского движения в РК внесли:



обладатель серебряной медали Олимпиады, самый узнаваемый боксер Казахстана Геннадий Головкин,

олимпийские чемпионы по боксу Василий Жиров и Серик Сапиев (бокс),

чемпион Олимпиады Анатолий Степаненко (велоспорт),

бронзовый призер ОИ по легкой атлетике Дмитрий Карпов,

чемпион мира по дзюдо Максим Раков,

бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова (женская борьба),

обладатель третьего места Олимпийских игр Серик Елеуов (бокс).

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Фото: пресс-служба НОК РК

Юбилейными медалями и дипломами были награждены:

заслуженные тренеры РК по боксу Галымбек Кенжебаев и Бауржан Аманбаев,

заслуженный тренер по дзюдо Талгат Байшулаков,

бронзовые призеры ОИ Серик Елеуов и Дмитрий Карпов,

чемпион мира по дзюдо Максим Раков,

заслуженный тренер РК по дзюдо Сергей Раков,

бронзовый призер ОИ Эльмира Сыздыкова,

бронзовый призер чемпионата мира по боксу Абылайхан Жусупов и многие другие прославленные спортсмены и деятели спорта.

Фото: пресс-служба НОК РК

Делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Фото: пресс-служба НОК РК

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.