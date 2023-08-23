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Роналду помог "Аль-Насру" пробиться в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов

Роналду помог "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов Фото: Instagram/alnassr_fc
Португальская футбольная звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду со своей командой получил право сыграть в групповом раунде Азиатской Лиги чемпионов нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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"Аль-Наср" обыграл коллектив "Шабаб Аль-Ахли" (Дубай) в раунде плей-офф квалификации со счетом 4:2. Команда Роналду проигрывала по ходу встречи и сумела вырвать победу на последних минутах поединка, забив в ворота соперника три гола. Сам португалец отыграл весь матч и отметился результативной передачей на хорвата Марцело Брозовича, который отличился дебютным мячом за "Аль-Наср" на седьмой добавленной минуте.


После этого успеха Криштиану Роналду поделился своей радостью с многомиллионной аудиторией фанатов по всему миру.

"Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа. Всегда сохраняйте веру до конца. Никогда не сдавайтесь". Криштиану Роналду

Благодаря победе над "Шабаб Аль-Ахли" команда из Эр-Рияда попала в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов. 

Между тем клуб 38-летнего португальца после своего дебютного трофея в новом сезоне неудачно стартовал в чемпионате Саудовской Аравии. Серебряный призер прошлого года, "Аль-Наср" после двух туров не набрал ни одного очка, проиграв обе встречи: "Аль-Иттифаку" – 1:2 и "Аль-Таавон Бурайда" – 0:2. 

Роналду со своими коллегами следующую игру в саудовском чемпионате проведет 26 августа против "Аль-Фатеха" на выезде.

Ранее Криштиану Роналду отметился новым рекордом в Instagram.

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