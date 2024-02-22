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Гол Роналду помог "Аль-Насру" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол Четвертьфинал ЛЧ Азии Фото: Instagram/alnassr
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" благодаря мячу Криштиану Роналду обыграл "Аль-Фейху". Это позволило команде из Эр-Рияда пробиться в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Ответный поединок Лиги чемпионов АФК сезона-2023/24 между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" прошел на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде. Бразилец Отавио Монтейро забил первый гол за хозяев на 17-й минуте встречи.

Точку в этом матче поставил лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который забил победный гол за четыре минуты до финального свистка.

Стоит отметить, что Роналду отмечается голом в восьмом матче подряд, начиная с 8 декабря 2023 года. А всего португалец за этот период забил девять мячей на турнирах различного уровня.

"Какой вечер. Мы прошли в следующий раунд, спасибо всем за поддержку".Криштиану Роналду

Тем самым "Аль-Наср" благодаря успеху в ответной игре вошел в список восьми лучших команд Азии. Ранее коллектив Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде переиграл "Аль-Фейху" со счетом 1:0. В той встрече, которая была юбилейной для Криштиану, он также забил гол.

Теперь в четвертьфинале "Аль-Наср" встретится с "Аль-Айном" из Объединенных Арабских Эмиратов, который в свою очередь был сильнее узбекского "Насафа".

Остальные игры азиатской Лиги чемпионов состоятся 22 февраля, где "Аль-Иттихад" Карима Бензема сыграет с "Новбахором" из Намангана, а "Аль-Хиляль" будет противостоять иранскому "Сепахану".

Действующим победителем турнира является японская команда "Урава Ред Даймондс".

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