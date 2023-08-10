Гол Роналду помог "Аль-Насру" выйти в финал Кубка арабских чемпионов
Самое интересное о
казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого
вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
На стадии 1/2 финала данного турнира "Аль-Наср" сумел обыграть иракскую команду "Аль-Шорта" со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на 75-й минуте поединка оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.
Этот гол стал для Роналду 4-м забитым мячом в 4-х играх подряд в новом сезоне. До этого он поражал ворота "Раджи", "Замалека" и "Монастира". Плюс к этому португалец посодействовал выходу своей команды в финал Кубка арабских чемпионов.
"Финал – поехали. Отличная командная работа. Отдельное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку и за то, что всегда толкают нас вперед".Криштиану Роналду
Теперь "Аль-Наср" в решающем матче за титул сыграет с другим саудовским коллективом – "Аль-Хилалем", который накануне в другом полуфинале обыграл "Аль-Шабаб" со счетом 3:1.
Финальное противостояние Кубка арабских чемпионов пройдет 12 августа. Специалисты уже предрекают, что это будет битва двух забивных форвардов, португальца Роналду и бразильца Малкома ("Аль-Хилаль"), который только недавно перешел из питерского "Зенита" и стал громким трансфером в истории российского футбола.