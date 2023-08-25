Бактиер Зайнутдинов официально дебютировал за "Бешикташ"

Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов дебютировал за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов дебютировал за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист сборной Казахстана вышел на замену вместо Артура Масуаку на 46-й минуте первого матча с киевским "Динамо" в раунде плей-офф Лиги Конференций УЕФА-2023/2024. Игра состоялась на стадионе "Джулешти" в Бухаресте, Румыния.

Зайнутдинов подписал с "Бешикташем" четырехлетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме немногим ранее сказал, что "Бешикташ" отказался от казахстанца.