"Манчестер Сити" оштрафовали за поведение игроков в матче с "Тоттенхэмом"

Клубу "Манчестер Сити" наложен штраф в размере 120 000 фунтов стерлингов за поведение его игроков в матча АПЛ с "Тоттенхэмом". Тогда форвард "горожан" Эрлинг Холанд повел себя некорректно по отношению к судье Саймону Хуперу из-за его решений на последних секундах игры, сообщает Zakon.kz.

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Как известно данный инцидент с участием арбитра и одного из лучших нападающих мира случился 3 декабря 2023 года в рамках матча 14-го тура английского первенства между "Тоттенхэмом" и "МанСити". Тогда Холанд с некоторыми своими коллегами накричал на судью данного поединка Саймона Хупера, не согласившись с его решением.

После двух недель разбирательств дисциплинарный совет АПЛ решил оштрафовать "горожан" на 120 тысяч фунтов стерлингов (70 407 319 тенге) из-за этого поступка игроков, передает пресс-служба данной организаций.

Тот поединок между двумя британскими командами завершился боевой ничьей – 3:3, а норвежец Эрлинг Холанд получил желтую карточку, за споры с судьей и неспортивное поведение.

Тем временем, действующий победитель Лиги чемпионов в последнее время не особо радует фанатов своей игрой в английском чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы к этому часу идет на четвертой позиции турнирной таблицы, уступая основным конкурентам: "Арсеналу" (5 очков), "Астон Вилле" и "Ливерпулю" (по 4 балла).

Но в эти дни у "Манчестер Сити" другие заботы. В ночь на 20 декабря англичане сыграют в полуфинале клубного ЧМ-2023 с "Урава Ред Даймондс" из Японии.