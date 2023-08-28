Елена Рыбакина вживую увидела, как забивает Месси

Наша теннисистка Елена Рыбакина посетила матч американской футбольной лиги MLS, в котором "Нью-Йорк Ред Буллз" принимал "Интер Майами", сообщает Zakon.kz

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"Какая атмосфера! Спасибо за невероятный опыт, «Нью-Йорк Ред Буллз", - написала Рыбакина на своей странице в Instagram.

Посетив этот матч, Елена Рыбакина вживую увидела первый гол нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в MLS. Матч закончился победой "Интер Майами" со счетом 2:0.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелем Месси.

С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке пройдет турнир "Большого шлема" US Open. в первом круге нашей звезде Елене Рыбакиной будет противостоять 37-я ракетка мира Марта Костюк из Украины. Матч пройдет 28 августа.



