Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Месси дважды не повезло в финальном матче сезона

Месси дважды не повезло в финальном матче сезона Фото: Instagram/leomessi
Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который играет знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси, проиграл финальную встречу сезона Североамериканской футбольной лиги (MLS), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщает CNN, прошедший 22 октября матч между командой из Майами и ФК "Шарлотт" завершился со счетом 0:1. Победный для "Шарлотта" гол на 13-й минуте забил Кервин Варгас. На матче присутствовали более 66 тысяч болельщиков, большинство из которых пришли увидеть Лионеля Месси.

Месси отыграл весь матч, но главной звезде "Интер Майами" в этой встрече не везло. На 62-й минуте его удар по воротам "Шарлотта" успешно отбил в перекладину голкипер Кристиян Кахлина. В начале второго тайма аргентинец все-таки забил гол, но его отменили из-за офсайда.

В итоге "Интер Майами" завершил сезон на 14-м месте из 15 в Восточной конференции MLS с 34 очками. Лионель Месси принес клубу 11 голов в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS за всю историю.

Читайте также

Пара Игры Азиада
Казахстан завоевал первые награды на Азиатских Пара играх
О чем говорили в раздевалке астанинской команды после победы над "Куньлунь Ред Стар"
О чем говорили в раздевалке астанинской команды после победы над "Куньлунь Ред Стар"
"Барыс" выиграл второй подряд выездной матч КХЛ
"Барыс" одержал вторую победу подряд на выездном матче КХЛ
Никита Дробны
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Астролог рассказала, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Астролог открыл секрет, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления