Месси дважды не повезло в финальном матче сезона

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который играет знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси, проиграл финальную встречу сезона Североамериканской футбольной лиги (MLS), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает CNN, прошедший 22 октября матч между командой из Майами и ФК "Шарлотт" завершился со счетом 0:1. Победный для "Шарлотта" гол на 13-й минуте забил Кервин Варгас. На матче присутствовали более 66 тысяч болельщиков, большинство из которых пришли увидеть Лионеля Месси.

Месси отыграл весь матч, но главной звезде "Интер Майами" в этой встрече не везло. На 62-й минуте его удар по воротам "Шарлотта" успешно отбил в перекладину голкипер Кристиян Кахлина. В начале второго тайма аргентинец все-таки забил гол, но его отменили из-за офсайда.

В итоге "Интер Майами" завершил сезон на 14-м месте из 15 в Восточной конференции MLS с 34 очками. Лионель Месси принес клубу 11 голов в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS за всю историю.