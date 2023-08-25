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Фото: Новак Джокович встретился с Лионелем Месси в США

Новак Джокович встретился с Лионелем Месси в США Фото: atptour
Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США, который и разместил совместное фото со звездами мирового спорта в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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"Какая ночь", – написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США. В матче первого круга US Open Джокович сыграет с представителем Франции Александром Мюллером. Мужской турнир US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Ранее прошла жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. 

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