Чемпионат мира по боксу среди женщин проведут в Астане

28 августа Казахстанская федерация бокса официально объявила, что чемпионат мира среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Казахстан примет XIV Чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщается на сайте Казахстанской федерации бокса. Официальное соглашение было подписано в Министерстве культуры и спорта РК между вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Абдулмуталимом Абакаровым и президентом Казахстанской федерации бокса Кенесом Ракишевым.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Астане в октябре 2024 года. Решение о том, что Казахстан примет данные соревнования, принял Совет директоров IBA во время своего официального заседания на ЧМ в Ташкенте-2023.

"Чемпионат мира по боксу в Астане – это великолепная возможность в очередной раз продемонстрировать силу и дух этого вида спорта в Казахстане. Наша страна по праву получила главные боксерские соревнования. Причиной тому служат высокие результаты наших соотечественников в мировом ринге. Глядя вживую на звезд первой величины, без сомнения, у нас появится новая волна из представителей подрастающего поколения", – отметил по итогам высокой встречи президент КФБ Кенес Ракишев.

За первое место оргкомитет наградит боксеров 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США по всем 12 категориям. В эту сумму входят 10%, принадлежащие главным тренерам национальных сборных. Отметим, что столица Казахстана уже принимала Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2016 году. С кем сразятся казахстанские спортсмены за "золото", читайте в материале.