"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Филадельфию" в предсезонном матче НХЛ

Через неделю стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2026/27. В преддверии этого события команды проводят контрольные матчи, сообщает Zakon.kz.

Один из таких поединков прошел в Вашингтоне, где "Кэпиталз" без своего капитана Александра Овечкина на своем льду переиграл "Филадельфию" со счетом 5:2.

Для хозяев арены эта победа оказалась волевой, так как они вынуждены были отыгрываться по ходу матча, после того как гости открыли счет на третьей минуте, когда отличился Джек Студничка.

Но затем столичные хоккеисты восстановили баланс и вырвались вперед – авторами шайб стали Дилан Строум и Райан Леонард.

Вскоре игрок "Филадельфии" Коул Кнабл сравнял счет. Ну а после этого забивали только хозяева льда. Победные голы в свой актив записали Строум и Джонни Бродзински (дубль).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил эту игру из-за травмы.

Следующий предсезонный матч подопечные Спенсера Карбери проведут 26 сентября дома, когда примут "Бостон".

А уже 3 октября "Кэпиталз" сыграет первый свой официальный матч нового сезона в НХЛ на выезде против "Каролины".

Месяц назад лидер столичной дружины Овечкин вошел в список главных кандидатов в Зал хоккейной славы.