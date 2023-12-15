"Астана" проиграла "Виктории" и покинула групповой этап Лиги конференций

В заключительном матче группового этапа Лиги конференций "Астана" встретилась в выездном мачте с чешским клубом "Виктория Пльзень" и проиграла с разгромным счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 15 декабря на чешском стадионе прошла встреча шестого тура группового этапа Лиги конференций между "Астаной" и "Викторией". Для гостей матч завершился разгромным поражением и вылетом из еврокубков.





Первый тайм с дополнительными минутами завершился ничьей, команды ушли на перерыв со счетом 0:0 на табло. Ход игры существенно переменился на 58 минуте, когда Адам Влканова забил гол, а после Джон Москера оформил дубль.

Таким образом, "Астана" набрала четыре очка в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее сборная Казахстана обыграла Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу.