Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Астана" проиграла "Виктории" и покинула групповой этап Лиги конференций

"Астана" проиграла "Виктории" и покинула групповой этап Лиги конференций Фото: скриншот с видео
В заключительном матче группового этапа Лиги конференций "Астана" встретилась в выездном мачте с чешским клубом "Виктория Пльзень" и проиграла с разгромным счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В ночь на 15 декабря на чешском стадионе прошла встреча шестого тура группового этапа Лиги конференций между "Астаной" и "Викторией". Для гостей матч завершился разгромным поражением и вылетом из еврокубков.


Первый тайм с дополнительными минутами завершился ничьей, команды ушли на перерыв со счетом 0:0 на табло. Ход игры существенно переменился на 58 минуте, когда Адам Влканова забил гол, а после Джон Москера оформил дубль.

Таким образом, "Астана" набрала четыре очка в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее сборная Казахстана обыграла Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу.

Читайте также

президент РК
Боксерские перчатки подарил Токаеву чемпион мира по боксу
спорт
Сборная Казахстана обыграла Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу
спорт
Казахстан открыл счет в матче против Нидерландов
Мария Мельникова
Астана УЕФА Казахстан Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: