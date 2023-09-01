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"Астана" пробилась в групповой турнир Лиги Конференций

"Астана" пробилась в групповой турнир Лиги Конференций Фото: Twitter.com/fc_astana
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между албанским "Партизани" и "Астаной" закончился со счетом 1:1. Однако по сумме двух матчей "Астана" вышла в групповой этап еврокубков, сообщает Zakon.kz

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Игра проходила на стадионе "Эльбасан Арена (Ружди Бижута)" в Албании. 

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Партизани": Чирко, Хадрой, Сота, Коциян, Атанаскоски, Биляли, Гуэй, РРапай, Муратай, Цара, Бинтсука;

"Астана": Чондрич, Аманович, Марочкин, Бейсебеков, Вороговский, Урега, Лончар, Эбонг, Оганесян, Дарбо, Томасов.

На 25-й минуте первого тайме албанцы открыли счёт в матче. Гол забил Арканжа Бинтсука. Казахстанский клуб отыгрался сразу после выхода с перерыва. На 46-й минуте 36-летний хорватский форвард Марин Томасов отправил мяч в сетку ворот футбольного клуба "Партизани". Этот гол остался последним в матче.

Ранее сообщалось, что первая встреча "Партизани" с "Астаной" завершилась победой "Астаны" 1:0.

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