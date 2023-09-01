"Астана" пробилась в групповой турнир Лиги Конференций
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Игра проходила на стадионе "Эльбасан Арена (Ружди Бижута)" в Албании.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
"Партизани": Чирко, Хадрой, Сота, Коциян, Атанаскоски, Биляли, Гуэй, РРапай, Муратай, Цара, Бинтсука;
"Астана": Чондрич, Аманович, Марочкин, Бейсебеков, Вороговский, Урега, Лончар, Эбонг, Оганесян, Дарбо, Томасов.
На 25-й минуте первого тайме албанцы открыли счёт в матче. Гол забил Арканжа Бинтсука. Казахстанский клуб отыгрался сразу после выхода с перерыва. На 46-й минуте 36-летний хорватский форвард Марин Томасов отправил мяч в сетку ворот футбольного клуба "Партизани". Этот гол остался последним в матче.
Ранее сообщалось, что первая встреча "Партизани" с "Астаной" завершилась победой "Астаны" 1:0.