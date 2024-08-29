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"Астана" сотворила сенсацию в Лиге конференций

Лига конференций, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 22:02 Фото: Instagram/fca.astana
В матче раунда плей-офф Лиги конференций "Астана" в Алматы сыграла с норвежским "Бранном", сообщает Zakon.kz.

Первый тайм прошел в равной борьбе, хозяева создали ряд опасных моментов, но не смогли их реализовать, больше других шансов было у Джеффри Чинеду, норвежцы тоже имели возможности забить, однако несколько раз казахстанцев спас Йосип Чондрич.

Со старта второй половины астанчане атаковали и Чинеду ударом головой в угол вывел их вперед, после этого они продолжили нагнетать у ворот соперника, и нигериец воспользовался ошибкой голкипера соперника, оставалось не так много времени, и вышедший на замену Рамазан Каримов забил третий гол – 3:0. Видео голов можно посмотреть ниже.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Бранн" (Берген, Норвегия) 3:0 (0:0).

Голы: Чинеду 60 (1:0), Чинеду 81 (2:0), Каримов 90+1 (3:0)

Первая игра: 0:2.

Таким образом, "Астана" вышла в группу Лиги конференций.


Ранее, 20 августа, казахстанский футбольный клуб "Астана" прилетел на первый матч финала квалификаций Лиги конференций УЕФА против норвежского коллектива "Бранн".

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