Опубликован список мировых знаменитостей, которые посетили матч Месси в Лос-Анджелесе

Утром 4 сентября прошел футбольный матч в рамках чемпионата МЛС между командами "Лос-Анджелес" и "Интер Майами". На эту встречу прибыли важные VIP-персоны, звезды шоу-бизнеса и спорта, численность которых превысила более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок стал самым дорогим в истории чемпионата МЛС, не только по входным билетам (средняя цена 690 долларов), но и по гостям, которые пришли увидеть этот интересный матч.

В данном противостоянии встречались действующий чемпион MLS ("Лос-Анджелес") и предпоследняя команда Восточной конференции ("Интер Майами", 14 место).

Аншлаг этому матчу был гарантирован уже заранее. Не смогли пропустить данное шоу многие мировые знаменитости во главе которого стояли: английский принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Джерард Батлер, Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, Уилл Феррелл, который является совладельцем клуба "Лос-Анджелес".

Среди зрителей также можно было заметить звезд шоу-бизнеса: певицу Селену Гомес, рэперов Tyga и Nas, B-Real и Bobo из Cypress Hill, музыкальную группу Rage Against The Machine и басиста группы System of a Down – Шаво Одаджяна.

Ну и конечно, не обошлось без звезд NBA – Леброна Джеймса и Джеймса Хардена, а также легендарного баскетболиста Мэджика Джонсона, который тоже является совладельцем "Лос-Анджелеса".

Итогом этого потрясающего матча стала гостевая победа клуба из Майами, который обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:1. Главным героем встречи стал аргентинец Лионель Месси, оформивший две голевые передачи, что привело к успеху его команды.





Стоит особо подчеркнуть, что "Интер Майами" после прихода Месси не проигрывает 11 матчей подряд. А сам аргентинец в этих 11 играх забил в ворота соперников 11 голов и сделал 5 передач. И к этому моменту Лионель успел завоевать первый свой титул в майке клуба из Флориды.

Месси перешел в "Интер Майами" в начале нынешнего лета из французского ПСЖ, в качестве свободного агента сроком на три года.