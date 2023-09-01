Следующий матч Месси станет самым дорогим в истории футбола в США

По информации американских СМИ, цены входных билетов на матч между командами "Интер Майами" и "Лос-Анджелес" стали самыми высокими за всю историю Высшей лиги футбола США и Канады (MLS), сообщает Zakon.kz.

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На встречу "Лос-Анджелеса" и "Майами" в рамках чемпионата MLS средние цены на билеты составляют около 690 долларов. Это на 527% больше, чем стандартная цена билета на игру MLS, которая раньше составляла 110 долларов.



Всего за несколько дней до этого матча самый дешевый билет в онлайн-кассах продавали за 785 долларов. Наметилась интересная тенденция: матч, в котором не участвует Лионель Месси, резко "дешевеет". Для сравнения: самый дешевый билет на следующую игру LAFC на 80% дешевле – 151 доллар за место.





Фото: Instagram/leomessi

Возросший спрос именно на эту игру также связан с тем, что "Лос-Анджелес" – одна из самых популярных команд MLS. К тому же в Лос-Анджелес приедет один из самых знаменитых футболистов планеты.

Стоит отметить, что появление Месси в американской Лиге заметно сказалось на подорожании билетов. На первой игре чемпионата с его участием цены на билеты были почти на 1000% выше, чем обычно.





Фото: Instagram/leomessi

"Эффект Месси" распространяется не только на стоимость билетов, но и выходит за пределы футбольного поля. Резко возросло количество подписок на пакет футбольных трансляций за последние два месяца. Спрос на футболки с именем аргентинца Месси поистине беспрецедентный: их уже раскупили на месяцы вперед, магазины не принимают новые заказы до октября.



Как сообщили некоторые онлайн-магазины США, сейчас восемь из десяти самых продаваемых футболок связаны с Месси, включая форму сборной Аргентины с его именем, и майку "Интер Майами". Вдобавок к этому, сейчас самой продаваемой клубной формой MLS во всех штатах США, кроме Вермонта, стала футболка команды из Флориды.

Ранее гол Месси принес дебютную победу "Интер Майами" в североамериканском чемпионате.