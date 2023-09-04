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"Барыс" в домашнем матче сыграл с новосибирской "Сибирью"

Барыс против Сибири Фото: hcbarys.kz
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с новосибирской "Сибирью", сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб астанчан сделал 3 изменения – в заявке на игру появились Ансар Шайхмедденов и Михаил Рахманов, заменившие Эмиля Нургалиева и Александра Борисевича. На позиции лимитчика вместо Динмухамеда Кайыржана в составе оказался Кирилл Никитин, однако пока он на лед не выходил.

Шайба побывала в сетке ворот Эдварда Паскуале уже на третьей минуте. Но тренерский штаб "Барыса" взял запрос на положение "вне игры", и арбитры после просмотра повтора эпизода гол отменили. Хозяева ответили довольно быстро и сделали это по правилам. Давид Скленичка реализовал большинство, забросив первую шайбу в майке "Барыса" в КХЛ. А чуть позже Алекс Грант также реализовал лишнего и упрочил преимущество астанчан.

Второй отрезок начался с еще одного гола в исполнении казахстанцев в формате "5 на 4". Райли Барбер забросил свою первую шайбу в Лиге. Илья Морозов отквитал одну шайбу. А под занавес периода Владимир Бутузов после отличной передачи Тревора Мёрфи до минимума сократил разрыв в счёте.

Николай Прохоркин уже на первой минуте третьего периода забросил свою первую шайбу в майке "Сибири". Далее команды обменялись голами в исполнении Батырлана Муратова и Алексея Яковлева, после чего игра ушла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка получилась на редкость короткой. Мёрфи уже на девятой секунде оказался один на один с Паскуале и хладнокровно реализовал свой шанс. Следующий поединок подопечные Андрея Скабелки проведут 7 сентября. "Барыс" вновь встретится с "Сибирью", но этот матч пройдет уже в Новосибирске.

"Барыс" – "Сибирь" 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

1:0 – 05:03 – Скленичка (Старченко) ГБ

2:0 – 11:03 – Грант (Барбер, ЛаБейт) ГБ

3:0 – 25:52 – Барбер (ЛаБейт, Старченко) ГБ

3:1 – 27:13 – Морозов (Дубакин, Сетдиков)

3:2 – 39:48 – Бутузов (Мёрфи)

3:3 – 40:40 – Прохоркин

4:3 – 51:10 – Муратов (Омирбеков, Старченко)

4:4 – 53:00 – Яковлев (Михеев)

4:5 – 60:09 – Мёрфи (Бек)

Вратари: Паскуале – Красоткин

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