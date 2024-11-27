"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Фаворитом, по мнению букмекеров и специалистов, был российский клуб.

Хозяева были активнее в стартовом отрезке, и эта активность принесла результат. Шайба после броска Сергея Широкова от синей линии удачно отскочила на пятак, и никем не замеченный Тимур Ахияров на добивании не оставил шансов Андрею Шутову, проводившему 50-й матч в КХЛ. "Барыс" свой самый опасный момент в периоде создал в меньшинстве, но бросок Алихана Омирбекова немного разминулся со створом.

Во втором отрезке астанчане выровняли игру, но в очередной раз столкнулись с проблемами при реализации. Упустив два отличных момента, гости позволили соперникам упрочить преимущество. Владимир Бутузов оказался на убойной позиции и попал точно в девятку.

Заключительная треть прошла без взятий ворот.

"Сибирь" (Новосибирск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0):

1:0 – 15:03 Ахияров (Широков, Яковлев). В равенстве

2:0 – 37:54 Бутузов (Рукавишников, Кара). В равенстве

Вратари: Костин – Шутов.

Штраф: 6:4 (2:4, 2:0, 2:0).

29 ноября "Барыс" в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом".

Ранее сообщалось, что "Барыс" сейчас идет на серии из двух поражений. 22 ноября мы дома уступили "Амуру" (0:3), а спустя два дня не смогли обыграть "Авангард" (2:3 ОТ).