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Криштиану Роналду прошел тест на детекторе лжи

Роналду прошел тест на детекторе лжи Фото: Instagram/cristiano
Португальская футбольная звезда саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду прошел необычный тест на детекторе лжи, ответив на ряд интригующих вопросов, сообщает Zakon.kz.

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Беседа 38-летнего капитана "Аль-Насра" Роналду со специалистами прошла в виде интервью, где его ответы проверяли на детекторе лжи. Каждый ответ знаменитого футболиста проходил через полиграф, и аппарат показывал, правдивы ли его слова.


Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам?

Нет.

Ты величайший бомбардир всех времен?

Да.

Ты когда-нибудь искал себя в Гугле?

Очень много раз.

Приходилось есть фастфуд?

Очень много раз.

Португалия выиграет мундиаль?

Да.

Ты пересматриваешь записи своих голов?

Да.

Считаешь ли АПЛ сильнейшей лигой мира?

Да.

Планируешь играть на высшем уровне после 40?

Да.

По данным полиграфа, ответы капитана "Аль-Насра" "более близки к правде".

Футбол Детектор Лжи

Фото: Instagram/cristiano

Между тем Роналду в эти дни находится в тренировочном лагере португальской сборной. Он включен главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом в число 24 футболистов, вызванных на матчи квалификации Евро‑2024 против Словакии и Люксембурга.

Матчи пройдут в Братиславе (8 сентября) и Фару (11 сентября). Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков в четырех матчах.

Ранее Роналду забил свой 850-й гол.

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Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
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