Вместе с Зайнутдиновым будут играть два футболиста из ведущих клубов АПЛ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ивуарийский защитник Эрик Байи собирается перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Бешикташ" на один сезон. 29-летний игрок сборной Кот-д’Ивуар до этого год провел в аренде, выступая за французский "Марсель".

Eric Bailly to Besiktas, here we go! Deal agreed tonight with Ivorian CB — there’s also green light from Manchester United for Bailly to leave 🚨⚪️⚫️ #Besiktas



Understand it’s permanent transfer and Bailly will sign short term deal. One year contract, free in June 2024. pic.twitter.com/Un11Sr1Qea