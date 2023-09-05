Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вместе с Зайнутдиновым будут играть два футболиста из ведущих клубов АПЛ

Два футболиста из АПЛ будут играть вместе с Зайнутдиновым Фото: Instagram/nicolas.pepe19, ericbailly24.
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, усилят два игрока из английского чемпионата. Форму турецкой команды скоро наденут Эрик Байи и Николя Пепе, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ивуарийский защитник Эрик Байи собирается перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Бешикташ" на один сезон. 29-летний игрок сборной Кот-д’Ивуар до этого год провел в аренде, выступая за французский "Марсель".

Еще одним представителем АПЛ в турецком чемпионате будет футболист лондонского "Арсенала" Николя Пепе. 28-летний вингер сейчас проходит медосмотр для турецкого клуба в Париже. Французский игрок четыре года назад был куплен "канонирами" за рекордные 72 млн фунтов. Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде, играя за "Ниццу", и забил шесть голов в чемпионате Франции.

Таким образом, "Бешикташ" в этом сезоне очень серьезно укомплектован. По  мнению специалистов, даже скамейка запасных бронзового призера турецкого первенства насыщена известными футболистами. Наставник команды Шенол Гюнеш может выбирать из этого списка кого угодно, включая казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, который уже отметился забитым мячом в дебютном матче против киевского "Динамо" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Читайте также

Нокаутированный вратарь помог команде обыграть соперника в чемпионате Аргентины

Футболист сборной Панамы Эрнандес погиб в уличной перестрелке

Криштиану Роналду прошел тест на детекторе лжи

Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления