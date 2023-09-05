Вместе с Зайнутдиновым будут играть два футболиста из ведущих клубов АПЛ

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, усилят два игрока из английского чемпионата. Форму турецкой команды скоро наденут Эрик Байи и Николя Пепе, сообщает Zakon.kz.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, ивуарийский защитник Эрик Байи собирается перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Бешикташ" на один сезон. 29-летний игрок сборной Кот-д’Ивуар до этого год провел в аренде, выступая за французский "Марсель".

Eric Bailly to Besiktas, here we go! Deal agreed tonight with Ivorian CB — there’s also green light from Manchester United for Bailly to leave 🚨⚪️⚫️ #Besiktas



Understand it’s permanent transfer and Bailly will sign short term deal. One year contract, free in June 2024. pic.twitter.com/Un11Sr1Qea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023

Еще одним представителем АПЛ в турецком чемпионате будет футболист лондонского "Арсенала" Николя Пепе. 28-летний вингер сейчас проходит медосмотр для турецкого клуба в Париже. Французский игрок четыре года назад был куплен "канонирами" за рекордные 72 млн фунтов. Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде, играя за "Ниццу", и забил шесть голов в чемпионате Франции.

Таким образом, "Бешикташ" в этом сезоне очень серьезно укомплектован. По мнению специалистов, даже скамейка запасных бронзового призера турецкого первенства насыщена известными футболистами. Наставник команды Шенол Гюнеш может выбирать из этого списка кого угодно, включая казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, который уже отметился забитым мячом в дебютном матче против киевского "Динамо" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.