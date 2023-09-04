Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции

Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции Фото: Instagram.com/bateka_11/
Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, дебютировавший за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", получил оценку за матч против "Сивасспора" в чемпионате Турции, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Статистические сайты Sofascore.com и Whoscored.com поставили оценку казахстанскому полузащитнику "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову за матч против "Сивасспора" (2:0) в чемпионате Турции. 

Зайнутдинов дебютировал в чемпионате Турции и помог "Бешикташу" одержать победу. В этой игре Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте. От SofaScore казахстанец получил 7,0 балла (12-я оценка в команде из 15-ти, включая вышедших на замену игроков). WhoScored поставил ему 6,6 балла (13-я оценка). Для Зайнутдинова это был первый матч в турецкой Суперлиге. 

Бахтиер Зайнутдинов подписал со стамбульцами долгосрочный контракт. Его зарплата составит около 1,2 млн евро за сезон.

Лучшим игроком матча WhoScored назвал полузащитника "Бешикташа" Милота Рашицу – 8,1 балла, а SofaScore – хавбека хозяев Жедсона Фернандеша – 7,8 балла.

Блестящим дебютом за турецкий "Бешикташ" отметился полузащитник казахстанской сборной по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Он принес победу своей новой дружине, поразив ворота киевского "Динамо" в рамках игр Лиги конференций.

Читайте также

Роналду забил юбилейный гол за карьеру

"Барыс" проиграл команде "Салават Юлаев" на старте сезона КХЛ

В Уральске состоялось чествование деятелей спорта Западно-Казахстанской области

Редакция Zakon.kz
Бахтиер Зайнутдинов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления