Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, дебютировавший за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", получил оценку за матч против "Сивасспора" в чемпионате Турции, сообщает Zakon.kz.

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Статистические сайты Sofascore.com и Whoscored.com поставили оценку казахстанскому полузащитнику "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову за матч против "Сивасспора" (2:0) в чемпионате Турции.

Зайнутдинов дебютировал в чемпионате Турции и помог "Бешикташу" одержать победу. В этой игре Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте. От SofaScore казахстанец получил 7,0 балла (12-я оценка в команде из 15-ти, включая вышедших на замену игроков). WhoScored поставил ему 6,6 балла (13-я оценка). Для Зайнутдинова это был первый матч в турецкой Суперлиге.

Бахтиер Зайнутдинов подписал со стамбульцами долгосрочный контракт. Его зарплата составит около 1,2 млн евро за сезон.



Лучшим игроком матча WhoScored назвал полузащитника "Бешикташа" Милота Рашицу – 8,1 балла, а SofaScore – хавбека хозяев Жедсона Фернандеша – 7,8 балла.

Блестящим дебютом за турецкий "Бешикташ" отметился полузащитник казахстанской сборной по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Он принес победу своей новой дружине, поразив ворота киевского "Динамо" в рамках игр Лиги конференций.

