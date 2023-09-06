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ЧМ-2023 по тяжелой атлетике стартовал с мирового рекорда

ЧМ-2023 по тяжелой атлетике стартовал с мирового рекорда Фото: Instagram/iwfnet
В городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) собрались сильнейшие штангисты планеты, чтобы определить лучших на мировом первенстве. В первый же день соревнований китайская спортсменка Цзян Хуэйхуа установила новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

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Китаянка Цзян Хуэйхуа, которая выступала в весовой категории до 49 кг, выиграла золотую медаль с рекордами в толчке (120 кг) и в сумме (215 кг). Второе место заняла ее соотечественница Хоу Чжихуэй (211 кг). "Бронза" с результатом 200 кг досталась американке Джордан Делакруз.

Честь Казахстана в этой весовой категории защищала Айнур Абдыкалыкова, которая не смогла показать наивысших результатов и оказалась на 30-м месте. В итоговом протоколе она зафиксировала сумму 151 кг (68+83).

В первый день соревнований на помост вышел еще один казахстанец – Ерназ Алпысов. Он также не смог войти в список сильнейших, заняв 13-е место. Наш штангист выступал в весовой категории до 55 кг и закончил выступления с результатом 233 кг (106+127). 

Чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике завершится 17 сентября. Казахстан делегировал на соревнования 11 штангистов.

Ранее самый известный тяжелоатлет Казахстана сообщил, что станет отцом второй раз.

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