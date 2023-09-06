Зачем Месси вернулся на родину

Лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси прибыл на свою родину, чтобы снова надеть майку сборной Аргентины в двух матчах квалификационного раунда Чемпионата мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Соперниками действующих чемпионов мира в рамках отборочных игр мундиаля-2026 станут команды Эквадора и Боливии. Квалификационные матчи аргентинской дружины пройдут 8 сентября (с Эквадором дома) и 12 сентября (с Боливией на выезде).

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал на сборы главной команды страны 32 игроков, среди которых и капитан "Интер Майами" – Лионель Месси.

В связи с отъездом Лионеля на родину, клубу из Флориды придется, как минимум, одну игру провести без аргентинской суперзвезды. 10 сентября "Интер Майами" сыграет без Месси против "Спортинга" из Канзас-Сити.

"Мы будем стараться показывать как можно лучшую игру. Также надеемся, что игроки, которые уезжают, вернутся здоровыми". Главный тренер ФК "Интер Майами" Тито Мартино

С приходом Месси "Майами" не потерпел ни одного поражения, выиграв 10 встреч из 11-ти возможных, одну свел к ничье. Во всех этих матчах Лео отличался результативностью, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач. Плюс к этому аргентинец завоевал Кубок Лиг, свой первый трофей в составе нового клуба.

Лионель Месси был капитаном южноамериканцев на победном для них Чемпионате мира 2022 года в Катаре, где и был признан лучшим игроком этого турнира.