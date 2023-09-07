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Магомед Адиев и его игроки дали прогноз на матч с Финляндией к Евро-2023

Футбол Подготовка Тренера Фото: Instagram/kff_team
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, а также лидеры нашей команды Бахтиер Зайнутдинов и Асхат Тагыберген рассказали о подготовке к игре против Финляндии в рамках квалификации Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Наставник казахстанской дружины Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции рассказал о состоянии команды перед битвой с Финляндией, передает пресс-служба КФФ.

"Финны атакуют и любят играть в быстрый футбол с выходом из обороны. Ожидаю много тактической игры от соперника. Их тренер довольно неплохо организовал эту команду. Выражаю своему коллеге определенный респект. У нас есть свои нюансы, как мы хотим это перебить, надеюсь, что ребята смогут это сделать. К сожалению, Габышев получил травму, как и Исламхан, их уже прооперировали. Мы с ребятами уже разговаривали, поддержали, ждем их на поле и в сборной".Магомед Адиев

Футбол Подготовка Игроков

Фото: Instagram/kff_team

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов отметил хорошее настроение своих коллег и важность данного поединка.

"Настрой у нас хороший, боевой. Соскучился по всем ребятам, по Казахстану, будем готовиться. Нас ждет прекрасный вечер, мы в предвкушении. Финляндия также тренируется на искусственном газоне, поэтому, думаю, мы будем в равных условиях, потому что они уже привыкли к полю. Самое главное, чтобы мы победили, и неважно, кто забьет". Бахтиер Зайнутдинов

Казахстанскую дружину на поле "Астана Арены" в капитанской повязке выведет Асхат Тагыберген, который с оптимизмом смотрит на ответственный матч с Финляндией.

"Готовы на сто процентов и хотим порадовать наших болельщиков победой. До этого мы уже показали хороший футбол и теперь надеемся сделать это вновь, чтобы осчастливить болельщиков сборной Казахстана. После игры с Данией, которую прозвали сказкой, мы надеемся, что вновь одержим победу. Финляндию мы еще никогда не обыгрывали, то же самое было с Данией. Мы играем ради болельщиков, ради нашего народа. Будем ждать всех болельщиков, которые верят в нас и ждут от нас победы".Асхат Тагыберген


Встреча за лидерство в подгруппе H между Казахстаном и Финляндией состоится 7 сентября, начало матча – в 20:00. Обе сборные после 4-х туров делят первое и второе места в турнирной таблице своей группы, набрав по 9 очков. Финская команда опережает наших футболистов только по дополнительным показателям. Победитель будущего матча единолично встанет во главе списка лучших.  

Поздно вечером 7 сентября также состоятся два матча в подгруппе H. Дания принимает Сан-Марино, а Словения сыграет дома с Северной Ирландией. 

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Магомед Адиев Бахтиер Зайнутдинов Асхат Тагыберген
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