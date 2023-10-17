Магомед Адиев перед игрой с Финляндией: Мы не собираемся отсиживаться

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о настроении команды перед игрой с Финляндией, сообщает Zakon.kz.

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Видео с речью тренера опубликовала пресс-служба Федерации футбола Казахстана на странице в Instagram 17 октября 2023 года.

"Поражение по нашему самолюбию, конечно, ударило. Хотели, чтобы более позитивно тот вечер сложился, но сложился так, как сложился. Хотя, думаю, что в принципе своей игрой в Дании мы заслужили уважение. В принципе вижу, что у ребят есть определенные переживания, но поговорили, что нужно забыть эту игру и уже готовиться на следующую". Магомед Адиев

Далее тренер отметил, что проблем не должно возникнуть.

"Сегодня тренировочное занятие. Поэтому после него у меня будет более ясная картина. Мы не собираемся отсиживаться. Наш соперник понимает, что на кону стоят важные три очка. И каждый из нас попытается побороться". Магомед Адиев

В дополнении он заявил, что будут определенные изменения.

"Я не люблю говорить про сюрпризы. Тут главное самого себя не удивить "сюрпризом". Поэтому определенные изменения будут в составе и план на игру, конечно же будет". Магомед Адиев

Напомним, что сегодня, 17 октября 2023 года, в Хельсинки состоится матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу, где в рамках 8-го тура Финляндия принимает сборную Казахстана.

Данный поединок очень важен для обеих команд, которые еще сохраняют шансы на поездку в Германию, на европейское футбольное первенство будущего года. Поражение в этом матче для каждой из этих сборных затрудняет дорогу на Евро-2024.

15 октября 2023 года сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене.

Казахстанцы забили один гол во втором тайме, но в итоге потерпели четвертое поражение в отборочном цикле.