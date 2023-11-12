Казахстанские шахматисты завоевали два "золота" на ЧМ-2023 среди любителей

В столице Омана городе Маскат завершился чемпионат мира по шахматам среди любителей. Сборная Казахстана по швейцарской системе заняла 2 место в общем зачете с двумя золотыми медалями, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Золотые медали мирового первенства 2023 года в нашей команде завоевали двое участников. Среди шахматистов-любителей до 23 лет лучшими стали Абильмансур Абдулкаир и Арнаш Бауыржан.





Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанская дружина в командном первенстве уступила только представителям Монголии, которые накопили 6 медалей, 4 из них – золотые. В призовой тройке за нашими шахматистами идут любители из Индии, в активе которых две серебряные и одна бронзовая медаль.





Фото: Instagram/drs_kz

Данное мировое первенство прошло под эгидой FIDE (Международная федерация шахмат) и проходило в трех возрастных категориях (U-17, U-20 и U-23). Награды турнира достались шахматистам из 8 стран мира.