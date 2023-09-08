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Видео сенсационной победы Германии над США в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу

спорт Фото: Instagram/fibawc и nba
На стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды США и Германии, сообщает Zakon.kz.

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Счет встречи – 113:111 в пользу немецкой сборной.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач. Еще два немецких игрока преодолели планку в 20 набранных очков: Франц Вагнер (22 очка и пять подборов) и Даниэль Тайс (21 очко и семь подборов).


В финале Германия встретится со сборной Сербии.

Чемпионат мира проходит сразу в трех странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. 

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