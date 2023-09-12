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Казахстанские шахматистки установили несколько рекордов на командном ЧМ-2023

Казахстанские шахматистки установили рекорды на командном ЧМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
Шахматистки Казахстана сенсационно добрались до финала командного чемпионата мира 2023 года и завоевали серебряные медали турнира, уступив в решающем поединке Грузии. В Польше казахстанки впечатлили специалистов по мировым шахматам своими показателями, сообщает Zakon.kz.

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В первую очередь профессионалы отметили возраст казахстанских шахматисток. В нашей команде пять участниц из шести моложе 20 лет, только Асель Серикбай 21 год. Остальные еще могут соревноваться в молодежных турнирах.

На мировом первенстве в Быдгоще казахстанки показали следующие результаты:

  • Бибисара Асаубаева (19 лет) – четыре победы, пять партий вничью и два поражения;
  • Меруерт Камалиденова (18 лет) – 2/5/4;
  • Алуа Нурманова (16 лет) – 4/4/2;
  • Амина Кайырбекова (17 лет) – 5/1/3;
  • Ксения Балабаева (18 лет) – 1 ничья;
  • Асел Серикбай (21 год) – 1 поражение.

Шахматы КЧМ-2023 Финал

Фото: Instagram/drs_kz

Изначально наша команда на турнире не входила в число фаворитов из-за юного возраста участниц и не самого высокого рейтинга. Из 12 сборных подопечные Павла Коцура числились среди аутсайдеров вместе с Египтом, заняв 11-е место в рейтинге. К тому же соперники радовались отсутствию в составе казахстанского коллектива опытных Жансаи Абдумалик и Динары Садвакасовой.

Шахматы КЧМ-2023 Финал

Фото: Instagram/drs_kz

Однако казахстанская команда, возглавляемая двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой, начала переигрывать противников уже с первых туров КЧМ-2023. Под удар наших спортсменок попали авторитетные сборные, которые диктуют моду в мировых шахматах. Результаты группового раунда выглядят следующим образом:

  • Казахстан – Египет 3:1;
  • Казахстан – Индия 2,5:1,5;
  • Казахстан – Франция 2,5:1;
  • Казахстан – Украина 2,5:1,5;
  • Казахстан – Грузия 2:2.

Шахматы КЧМ-2023 Победа

Фото: fide.com

На стадии 1/4 финала наша сборная одолела Германию (2:2, 3:1). А в поединках за выход в финал казахстанки сломили сопротивление француженок 1:3, 3:1 (блиц 4:0).

В поединке за "золото" мирового первенства казахстанские шахматистки не сумели одолеть опытную команду из Грузии – 1,5:2,5, 0,5:3,5 – и удовольствовались серебряными наградами КЧМ-2023. Для казахстанской женской сборной это громкий успех и достижение. Ранее она не поднималась выше пятого места на чемпионатах мира.

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