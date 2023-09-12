Казахстанские шахматистки установили несколько рекордов на командном ЧМ-2023
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В первую очередь профессионалы отметили возраст казахстанских шахматисток. В нашей команде пять участниц из шести моложе 20 лет, только Асель Серикбай 21 год. Остальные еще могут соревноваться в молодежных турнирах.
На мировом первенстве в Быдгоще казахстанки показали следующие результаты:
- Бибисара Асаубаева (19 лет) – четыре победы, пять партий вничью и два поражения;
- Меруерт Камалиденова (18 лет) – 2/5/4;
- Алуа Нурманова (16 лет) – 4/4/2;
- Амина Кайырбекова (17 лет) – 5/1/3;
- Ксения Балабаева (18 лет) – 1 ничья;
- Асел Серикбай (21 год) – 1 поражение.
Фото: Instagram/drs_kz
Изначально наша команда на турнире не входила в число фаворитов из-за юного возраста участниц и не самого высокого рейтинга. Из 12 сборных подопечные Павла Коцура числились среди аутсайдеров вместе с Египтом, заняв 11-е место в рейтинге. К тому же соперники радовались отсутствию в составе казахстанского коллектива опытных Жансаи Абдумалик и Динары Садвакасовой.
Фото: Instagram/drs_kz
Однако казахстанская команда, возглавляемая двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой, начала переигрывать противников уже с первых туров КЧМ-2023. Под удар наших спортсменок попали авторитетные сборные, которые диктуют моду в мировых шахматах. Результаты группового раунда выглядят следующим образом:
- Казахстан – Египет 3:1;
- Казахстан – Индия 2,5:1,5;
- Казахстан – Франция 2,5:1;
- Казахстан – Украина 2,5:1,5;
- Казахстан – Грузия 2:2.
Фото: fide.com
На стадии 1/4 финала наша сборная одолела Германию (2:2, 3:1). А в поединках за выход в финал казахстанки сломили сопротивление француженок 1:3, 3:1 (блиц 4:0).
В поединке за "золото" мирового первенства казахстанские шахматистки не сумели одолеть опытную команду из Грузии – 1,5:2,5, 0,5:3,5 – и удовольствовались серебряными наградами КЧМ-2023. Для казахстанской женской сборной это громкий успех и достижение. Ранее она не поднималась выше пятого места на чемпионатах мира.