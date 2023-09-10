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Тысячи астанчан пришли поболеть за сборную Казахстана

спорт Фото: Zakon.kz
Матч Казахстан – Северная Ирландия запланирован на 19:00. Игра состоится на стадионе "Астана Арена", сообщает Zakon.kz.

Некоторые не успели купить билеты и теперь недовольны ценами у перекупщиков. Видя активный интерес казахстанцев к предстоящей игре, перекупщики продают билеты за 15 тыс., кто-то уже сбросил цену и до 8 тыс., но все зависит от сектора и места.

Астана Арена

Фото: Zakon.kz

Отметим, что, кроме билетов, болельщикам предлагают на месте приобрести дудки, шарфы с логотипами и флаги. К слову, стоимость одного флага равна 2 тыс. тенге, а двух – 3 тыс.

стадион

Фото: Zakon.kz

"Сегодня важнейшая для нашей сборной команды и в целом для нашей страны игра, поэтому наблюдается большой аншлаг: тридцатитысячный стадион, и все билеты проданы. Со стороны акимата организован подвоз граждан с 5 точек, чтобы люди не приезжали на личном авто, чтобы не было пробок, и проблем с парковкой. Подвоз бесплатный. После игры этими же автобусами довезем до той точки, откуда забрали".Замакима города Астаны Есет Байкен
Астана Арена

Фото: Zakon.kz

По словам замакима, для тех, кто не успел купить билеты, организовали трансляцию матча на площадке Экспо.

"Фестиваль футбола там начался с 15:00 дня. Там идет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, розыгрыши и викторины проходят на футбольную тематику. Все это для популяризации игры. Ровно в 18.55 включится прямая трансляция Kazsport", –сказал Есет Байкен.
спорт

Фото: Zakon.kz

Также сообщается, что на 14 проходных зонах для координации людей работают 15 волонтеров, внутри помогают еще 200 волонтеров, и снаружи, в точках сбора, на автобусах – 300 человек.

Астана Арена

Фото: Zakon.kz

"Усилены меры безопасности силами ДП, местной полицейской службы. Досмотр обязательно проводится, да, нельзя колющиеся, режущие и легковоспламеняющиеся предметы, бутылки, любые предметы, которые могут нанести вред другим людям", –подчеркнул Есет Байкен.
Астана Арена

Фото: Zakon.kz

В целом, болельщики довольны подготовкой и уже ожидают начала спортивного события.

"Я пришел посмотреть сегодня игру, с детства болею, Казахстан, алга! Заранее купил билет за 1,5 тыс. месяц назад. От игры ожидаю только победы", – рассказал один из болельщиков Байтурсын.

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Редакция Zakon.kz
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