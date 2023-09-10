Сборная Казахстана назвала стартовый состав против Северной Ирландии
Фото: kff.kz
Национальная сборная Казахстана назвала стартовый состав на домашний матч против Северной Ирландии, который начнется 10 сентября в 19:00, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская федерация футбола поделились стартовым составом в своем Instagram.
Казахстан: Шацкий, Тапалов, Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов;
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Эванс, Макнейр, Хам, Макканн, Сэвилл, Чарльз, Макменамин, Кеннеди, Вашингтон.
После пяти туров у сборной Казахстана — девять очков, а у Северной Ирландии — три очка. В своем последнем матче сборная Казахстана уступила Финляндии (0:1).
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