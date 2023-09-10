Сборная Казахстана назвала стартовый состав против Северной Ирландии

Фото: kff.kz

Национальная сборная Казахстана назвала стартовый состав на домашний матч против Северной Ирландии, который начнется 10 сентября в 19:00, сообщает Zakon.kz.

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