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Токаев – футболистам: Сейчас вечер радости, но завтра – на тренировку

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал национальной сборной новых достижений, сообщает Zakon.kz.
"Сейчас вечер радости, но завтра – на тренировку!" – сказал президент во время встречи с победителями.


10 сентября стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0. Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой.

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