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Спортсмены Туркестанской области выиграли Фестиваль национальных видов спорта РК

Фестиваль Нац.виды спорта Фото: Instagram/committee_sport
В Астане завершился VI Фестиваль национальных видов спорта РК, где лучшее мастерство продемонстрировали представители Туркестанской области, которые победили в итоговом зачете по ходу недельных баталий, сообщает Zakon.kz.

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В главных соревнованиях национального спорта, который проводится каждые четыре года, регионы определили сильнейших по таким видам, как: асык ату, аударыспак, байга, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, жекпе-жек, кокпар, казах курес, құсбегілік, теңге ілу и тогызкумалак. ​Туркестанская область, принявшая участие в 11-ти видах национального спорта с 85 спортсменами заняла первое место (574 очков).

Фестиваль Нац.виды спорта

Фото: Instagram/committee_sport

На второй строчке расположились представители Астаны (549 очков), а тройку призеров замкнули спортсмены Жамбылской области (460 очков). ​Лучшие выступления по асык ату показали спортсмены из Павлодарской области и Астаны (бес асык), в состязаниях по аударыспак сильнейшими стали делегаты из Актюбинской области.

Фестиваль Нац.виды спорта

Фото: gov.kz

В соревнованиях по байге, жамбы ату, казах куресы и теңге ілу лучшими стали спортсмены из Туркестанской области. В традиционной стрельбе из лука и жекпе-жек не было равных атлетам из Северо-Казахстанской области, по кокпару чемпионами стали парни из Жамбылской области. В турнире по құсбегілік не имели конкурентов беркутчи из Алматинской области, в программе тогызкумалак победителями признаны игроки из Западно-Казахстанской (мужчины) и Павлодарской (женщины) областей.

Фестиваль Нац.виды спорта

Фото: gov.kz

​В программу фестиваля впервые был включен традиционный вид стрельбы из лука (стоя на земле). Кроме того, впервые спортсмены по теңге ілу соревновались на трех дистанциях: "қос құлаш", "жет құт" и "бес белес".​

Всего в республиканском фестивале принял участие 1381 спортсмен со всех регионов страны по 11 видам спорта. На церемонии закрытия мероприятия флаг VII Фестиваля национальных видов спорта РК был вручен Шымкенту. 

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