Андрей Скабелка о поражении: Мы станем сильнее

Главный тренер столичного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал очередное поражение в новом сезоне Континентальной хоккейно лиги. Накануне в овертайме астанчане на выезде уступили московскому "Динамо" – 3:4, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Эта неудача стала пятой подряд для столичного коллектива из пяти проведенных встреч в нынешнем чемпионате КХЛ. Несмотря на плохую серию из пяти матчей, наставник казахстанской команды все равно с оптимизмом смотрит на будущее.

"Это новая команда, много ребят, которые пришли в этом сезоне, и много игроков, которые ранее выступали в чемпионате страны за "Номад". Думаю, мы сильнее станем через эти матчи, а не слабее. Обидное поражение, здорово играли, ребята молодцы. Движение хорошее было, самоотдача и командные действия. Но, в концовке нас не простили за удаления. В равных составах хорошо играли, где-то переигрывали, но, в меньшинстве слабо отыграли. Не хватило эмоций на овертайм. Будем готовится к следующим матчам". Андрей Скабелка

После пятого поражения "Барыс" располагается внизу турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, занимая предпоследнее 11 место. В копилке казахстанской дружины 3 набранных балла.

Следующий матч столичная команда проведет на своем льду, когда 16 сентября примет "Адмирал". Хоккеисты из Владивостока находятся неподалеку от "Барыса" в таблице чемпионата, они находятся на 9-ой позиции "Востока" с 3-мя очками.

А лучшим клубом нового сезона КХЛ на данный час является "Металлург" из Магнитогорска, честь которого защищают два игрока сборной Казахстана – Никита Михайлис и Максим Мухаметов.

