Спорт

Сборная Казахстана узнала нововведения в отборе на Евро-2028 и Лиге наций

Футбол Изменение Регламента, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 13:48 Фото: Instagram/kff_team
Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) накануне представил обновленный регламент Лиги наций и отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года для 55 сборных, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, начиная с сезона-2028/29 в Лиге наций будет три дивизиона по 18 сборных в каждом. В каждой лиге будут сформированы три корзины по шесть команд, каждая из которых проведет шесть матчей против пяти разных соперников, дома или на выезде против команд из разных корзин, а также выездной матч против команды из своей корзины.

В Лиге C будет 19 участников, одна из групп состоит из семи команд. Четвертьфиналы, "Финал четырех" и стыковые матчи между разными дивизионами останутся без изменений.

Отборочный турнир чемпионата Европы также пройдет по новой схеме.

Лига 1, состоящая из 36 команд дивизионов A и B Лиги наций, и Лига 2, в которую войдут оставшиеся команды. В Лиге 1 будут сформированы три корзины по 12 команд, каждая из которых проведет по шесть домашних или выездных матчей с шестью разными соперниками (по два из каждой корзины), наподобие формата клубных турниров. В Лиге 2 будет три корзины – одна с семью командами и две по шесть.

Команды, занявшие первые места в каждой группе Лиги 1, пройдут квалификацию напрямую. Остальные места будут распределены по системе плей-офф, что позволит обеспечить равные шансы на квалификацию командам из Лиги 2. При этом сборные стран-хозяек, автоматически попадающие на Евро, также примут участие в отборе, чтобы определить свое положение в следующем розыгрыше Лиги наций.

Новый формат двух этих турниров будет утвержден на следующем заседании исполкома УЕФА нынешней осенью. Изменения вступят в силу после Евро-2028.

Тем временем 16-летний талант "Арсенала" Доуман накануне установил исторический рекорд в АПЛ.

