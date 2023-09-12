Илья Ильин с женой планируют заняться расследованием допинг-скандала 2016 года

Знаменитый штангист Казахстана Илья Ильин приступил к написанию книги, в которой планирует рассказать о своей истории жизни. Об этом стало известно из социальных сетей спортсмена, сообщает Zakon.kz.

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Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике записал в машине видео с женой Татьяной, которым поделился 12 сентября 2023 года в Instagram. В нем знаменитый казахстанец рассказал, что начал писать книгу.

"Я начал писать книгу. Мы начали с Таней работать над книгой про историю моей жизни, как все начиналось, зарождалось, как шло. В общем, я уже две недели работаю над этим с человеком, который разговаривает со мной и задает вопросы. Я отвечаю, рассказываю. Офигеть, я никогда так в жизни чужому человеку не раскрывался. Я не знаю, что войдет (в книгу. – Прим. ред.), но я прям жару там даю, всю подноготную рассказываю", – отметил Илья Ильин.

По его словам, в книге он также расскажет о своем видении про олимпийскую тяжелую атлетику, про олимпийский спорт, что такое казахстанский спорт.

"И, ребят, хотелось бы узнать у вас, вы что хотели бы узнать, что вас интересует, что бы вы хотели прочитать в этой книге о истории моей жизни? Расскажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы обязательно учтем это и добавим", – сказал Илья Ильин, обращаясь к казахстанцам.

По словам жены, книга будет поделена на несколько глав, каждая из которых будет об определенном периоде жизни именитого спортсмена: о детстве, юношестве, пути в большом спорте.

"Много будет глав, и мамам, наверное, интересно, что нужно делать, чтобы ребенок хотел заниматься. Тебе очень часто же задают вопросы, что нужно делать маме, чтобы ее ребенок хотел ходить на спорт. Наверное, тинейджерам, подросткам будет интересна жизнь закулисная, вторая сторона... Что ты делал, когда ты был свободен от соревнований... Наверное, людям постарше (будет интересно. – Прим. ред.), что произошло, почему, спустя 10 лет, можно взять пробы, и что это – политика, заказ или что это такое?" Татьяна Ильина

Илья подтвердил, что в книге будет и про крупный допинг-скандал, который произошел в июне 2016 года

"Да, об этом, любовь моя, я рассказываю, обо всем рассказываю, свою сугубо субъективную точку зрения, которая у меня за 35 лет сформировалась. Я уже могу об этом говорить". Илья Ильин

Татьяна спросила у супруга, сколько спортсменов тогда попали в допинг-скандал и из каких они были.

"Что-то я цифру 110 олимпийских чемпионов и призеров что ли... Нет, (не только из Казахстана и России. – Прим. ред.) Я тоже думал, что может быть чисто постсоветские страны. Но там, кто-то с России, Казахстана не поймался, хотя должен был пойматься. Кто-то с другой страны поймался, с западной... Но я точно знаю, вот 100% должен человек пойматься, а ему медаль сохранена... Если мы займемся этим расследованием прям профессионально, я думаю, мы об этом еще узнаем. Мы, скорее всего, с тобой займемся прям четко этим вопросом". Илья Ильин

15 июня 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики Илья Ильин был временно отстранен от занятий спортивной деятельностью в связи с неблагоприятными результатами допинг-проб, взятых у спортсмена на Олимпийских играх в Лондоне. В пробе были найдены анаболические стероидные препараты – станозолол и дегидрохлорметилтестостерон. 18 июня Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что допинг-проба казахстанца с Олимпиады в Пекине тоже оказалась положительной: был найден анаболический стероидный препарат станозолол.

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Вследствие этого Илья Ильин был не допущен на Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Он пытался подать апелляцию на решение Международной федерации тяжелой атлетики, однако 5 июля 2016 года Арыстанбек Мухамедиулы (занимал тогда пост министра культуры и спорта РК) официально заявил, что Илья Ильин, Светлана Подобедова, Майя Манеза и Зульфия Чиншанло пропустят Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2016 года решением дисциплинарной комиссии МОК по результатам дополнительного исследования допинг-проб казахстанский штангист был окончательно лишен золотых медалей летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне.