Илья Ильин объяснил, почему перестал выкладывать видео с женой

Знаменитый штангист Казахстана Илья Ильин через социальные сети рассказал о том, что его супруга Татьяна серьезно заболела, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Татьяна простыла – появились насморк, кашель и температура. Когда они были в Семее, отметил спортсмен, им пришлось вызвать скорую. Именно поэтому в последнее время он не выкладывал роликов с женой.

"Тяжелый период у нас был. Но все сейчас хорошо. Глазки у нее уже горят. Все нормально. Поэтому не волнуйтесь, тяжелый период прошел. Идем на поправочку. Сегодня будем у врача, посмотри что да как", – рассказал Ильин.

А затем он перешел к рубрике "Взвешивание". Спортсмен показывает, каким образом он следит за весом.

Через 8 дней будет контрольное взвешивание. (...) Я очень хорошо подсох, как вы видите. Моя система диеты работает. Я три дня на хорошей сушке был, так сказать, – на диете. Самое главное, что я хочу сказать, - я это делаю легко, я не умираю, мне не трудно. Я кушаю сладкое, если захочу", – отметил Ильин.

Как выяснилось, он стремиться показать, что способен по своей системе сбросить вес до 90 кг. Но после обещает вновь набрать пару кило, так как становится "слишком худым", что ему совсем не по нраву.

"Вес 94 кг минус это 93,5 кг. Вчера у меня был 92,5 вес. Я просто хорошо покушал, дал себе расслабиться. Завтра посмотрим что будет. Так что все идет просто прекрасно, мне очень нравится, как я плавненько ухожу вниз", – делится спортсмен.

В конце он пожелал подписчикам хорошего завершения недели.

"Пожелайте Тане скорейшего выздоровления пожалуйста, ей будет очень приятно читать ваши комменты!" – подписал ролик Ильин.

Поклонники штангиста оставили более 200 пожеланий семейной паре. Вот несколько популярных комментариев под видео:

Скорейшего выздоровления!



Танюша, держись. Солнышко, ты сильная, справишься.

Выздоравливайте! Больше воды пейте!



Илья такой непосредственный и такой чистый, сердце открытое! Я думаю как он смог стать Олимпийским чемпионом!? Никакой жесткости в нем нет!

Ранее Ильин с женой заявили, что планируют заняться расследованием допинг-скандала 2016 года. Спортсмен отметил, что уже приступил к написанию книги, в которой планирует рассказать о своей истории жизни.