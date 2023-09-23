Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Илья Ильин объяснил, почему перестал выкладывать видео с женой

спортсмен Илья Ильин с супругой Фото: Instagram/ilyailyinforever
Знаменитый штангист Казахстана Илья Ильин через социальные сети рассказал о том, что его супруга Татьяна серьезно заболела, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Татьяна простыла – появились насморк, кашель и температура. Когда они были в Семее, отметил спортсмен, им пришлось вызвать скорую. Именно поэтому в последнее время он не выкладывал роликов с женой.

"Тяжелый период у нас был. Но все сейчас хорошо. Глазки у нее уже горят. Все нормально. Поэтому не волнуйтесь, тяжелый период прошел. Идем на поправочку. Сегодня будем у врача, посмотри что да как", – рассказал Ильин.

А затем он перешел к рубрике "Взвешивание". Спортсмен показывает, каким образом он следит за весом.

Через 8 дней будет контрольное взвешивание. (...) Я очень хорошо подсох, как вы видите. Моя система диеты работает. Я три дня на хорошей сушке был, так сказать, – на диете. Самое главное, что я хочу сказать, - я это делаю легко, я не умираю, мне не трудно. Я кушаю сладкое, если захочу", – отметил Ильин.

Как выяснилось, он стремиться показать, что способен по своей системе сбросить вес до 90 кг. Но после обещает вновь набрать пару кило, так как становится "слишком худым", что ему совсем не по нраву.

"Вес 94 кг минус это 93,5 кг. Вчера у меня был 92,5 вес. Я просто хорошо покушал, дал себе расслабиться. Завтра посмотрим что будет. Так что все идет просто прекрасно, мне очень нравится, как я плавненько ухожу вниз", – делится спортсмен.

В конце он пожелал подписчикам хорошего завершения недели.

"Пожелайте Тане скорейшего выздоровления пожалуйста, ей будет очень приятно читать ваши комменты!" – подписал ролик Ильин.

Поклонники штангиста оставили более 200 пожеланий семейной паре. Вот несколько популярных комментариев под видео:

  • Скорейшего выздоровления!
  • Танюша, держись. Солнышко, ты сильная, справишься.
  • Выздоравливайте! Больше воды пейте!
  • Илья такой непосредственный и такой чистый, сердце открытое! Я думаю как он смог стать Олимпийским чемпионом!? Никакой жесткости в нем нет!

Ранее Ильин с женой заявили, что планируют заняться расследованием допинг-скандала 2016 года. Спортсмен отметил, что уже приступил к написанию книги, в которой планирует рассказать о своей истории жизни.

Читайте также

спецвыплаты
Сколько будут получать шахтеры Казахстана в виде спецвыплат
прогноз погоды
Заморозки, ливень и сильный ветер ожидаются в 12 регионах Казахстана в субботу
могут ли в РК сократить гранты
Могут ли сократить количество грантов в Казахстане
Елена Беляева
Ильин Илья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления